XL-aardbeien voor koning Filip 31 maart 2018

Een delegatie van het Melseelse Aardbeicomité en het Beverse gemeentebestuur heeft gisteren een korf primeuraardbeien naar het koninklijk paleis gebracht. Dat is een traditie sinds de jaren zestig. Voor Aardbeiprinses Tjorven Van Wauwe en haar eredames Kim Matthyssens en Bianca Christenson is dit een afsluiter, want in mei geven ze de fakkel door. De primeuraardbeien kwamen opnieuw van het bedrijf van Hilde Van de Vijver. De aardbeien waren dit keer extra groot omdat het gaat om een totaal nieuwe soort; het 'Sonsation'-ras. De koning nam ze wel niet zelf in ontvangst. Dat doet hij maar om de vijf jaar. Na een bezoek aan het paleis trok het gezelschap naar een bierproeverij van Beverse brouwers.





(PKM)