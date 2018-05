Wisseltruc 04 mei 2018

Woensdagnamiddag vroeg een man aan een bezoeker van het ziekenhuis in de Oude Zandstraat in Beveren om geld te wisselen. Hij wist de portefeuille van de bezoeker in handen te krijgen om te kijken of er wisselgeld in zat. Het slachtoffer merkte pas later dat er geldbiljetten uit zijn portefeuille gestolen waren.





