Winterfeest in Fort Liefkenshoek Kristof Pieters

21 december 2018

10u21 0 Beveren Op zaterdag 22 december wordt het Fort Liefkenshoek ondergedompeld in een magische kerstsfeer. Tijdens het Winterfeest worden alle bezoekers getrakteerd op een stemmige en sfeervolle namiddag boordevol workshops, een ontmoeting met de kerstman en lekkere hapjes en drankjes bij de levende kerststal op het binnenplein.

De kerstman ontvangt jonge bezoekers tussen 13.30 en 18 uur en heeft voor iedereen een kleine attentie mee. Tekenaar Marin vereeuwigt bezoekers tussen 14 en 18 uur op papier. Op 5 minuten maakt hij een leuke karikatuur die u als souvenir mee naar huis kunt nemen.

Op het feeëriek verlichte binnenplein staat dit jaar een levende kerststal. In en rond de kerststal staan de traditionele os, ezel en schapen en geiten. Ook meer aparte dierenrassen zoals alpaca’s en een kameel zullen van dichtbij te bewonderen zijn. Iedereen mag tussen de dieren lopen en ze aaien. In de theatervoorstelling ‘Oooh wilgenboom’ ontmoet goochelaar Jahon een droevige boom die ervan droomt om Kerstboom te worden. Tussen 13 en 17 uur zijn er ook workshop kerstkrans of sneeuwmanmobiel maken en doorlopend kunnen bezoekers op het binnenplein bij het knisperend houtvuur genieten van een hapje en drankje zoals heerlijke streeklikeuren. Angela Campbell en Erik Van Eetvelde van Dixieland band ‘Little Dixie’ zorgen voor de muzikale noot op het winterfeest. Zij brengen zowel kerstliederen als Nederlandse meezingers en Engelstalige muziek. De toegang tot het Winterfeest in Fort Liefkenshoek is gratis, de hapjes en drankjes aan de foodtrucks zijn uiteraard betalend.