Winnende koppels van Valentijnswedstrijd worden in de watten gelegd Kristof Pieters

08 maart 2019

15u13 0

In Hotel Beveren vond de prijsuitreiking plaats van de voorbije Valentijnsactie van Winkeldorp Beveren. Naar jaarlijkse gewoonte konden de klanten in de deelnemende winkels een formulier invullen en kans maken op verschillende mooie prijzen. “Ook dit jaar was er eveneens een online platform waarbij de klant onmiddellijk wist of hij gewonnen had”, zegt centrummanager Stefaan Provost. “Hiervoor moest men enkel een QR-code scannen via de gsm en een vraag beantwoorden. Via de sociale media was er eveneens een wedstrijd waarbij één koppel gratis kon genieten van een valentijnsdiner in een overnachting in Hotel Beveren.” De families Verhulst, Lize en De Maeyer wonnen een overnachting met ontbijt in Hotel Beveren. Voor de families Vermeulen en Smet is er een verwenmoment en massage in Boost. De families De Bruyckere, Ticket, Pauwels en Wuytack mogen dan weer gaan genieten in de welness. Het Winkeldorp zelf schonk tot slot nog een aantal geschenkbonnen aan de families Van Stappen, Heyrman en Geerts.