Winnaar kaarttornooi met kalkoen naar huis Kristof Pieters

15 januari 2019

12u19 0

Hugo Verstraeten is winnaar geworden van de eindejaarskaarting ‘kingen’ van kaartclub ‘Hert en Heer’ in Café-Staminee in Vrasene. De winnaar keerde met een flinke kalkoen huiswaarts. Die werd het overhandigd door Eddy Thoen (organisator van de kaartingen) en Cindy Werrens, uitbaatster van Café-Staminee.