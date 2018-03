Winkeldorp deelt prijzen Valentijnswedstrijd uit 23 maart 2018

In Hotel Beveren zijn de prijzen uitgereikt van de voorbije Valentijnsactie van Winkeldorp Beveren. Naar jaarlijkse gewoonte konden klanten in de periode van 1 tot 14 februari met invulformulieren kans maken op verschillende prijzen. "Sinds dit jaar kon er ook worden meegespeeld via een online platform waarbij de klant onmiddellijk wist of hij of zijn gewonnen had", zegt centrummanager Stefaan Provost. "De klant moest enkel een QR-code scannen en een vraag beantwoorden." De families Van Mieghem en Van Gulck wonnen elk een overnachting in Hotel Van der Valk in Brugge. Vier andere koppels kregen een verwenmoment in Boost Wellness en nog vier koppels gingen met een goedgevulde geschenkmand naar huis.





(PKM)