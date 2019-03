Winkeldorp Beveren viert 40e editie van Shopping Weekend Kristof Pieters

15 maart 2019

14u32 0 Beveren Op het lenteweer is nog het even wachten maar de handelaars van het Winkeldorp Beveren pakken dit weekend toch al uit met het Lente Shopping Weekend. Bezoekers krijgen onder meer gratis styling advies en een bon voor een slice pizza.

Het shoppingweekend is aan zijn veertigste editie toe en dus heeft de organisatie een tandje bijgestoken. “Alle inwoners kregen een bonnenfolder in de bus met daarin ook een bon voor een gratis slice pizza”, zegt ondervoorzitter Johan De Bock. Op zaterdag komen de bekende influencers Nanja Massy en India Suy naar Warande om styling advies te geven. Op zondag is er opnieuw een modeshow die gepresenteerd wordt door Eline De Munck. “De choreografe voor de show is Margot Weeda, bekend als choreograaf van ‘So you think you dance’”, vult centrummanager Stefaan Provost aan.

Wie op zaterdag en zondag aankopen doet bij de deelnemende handelaars ontvangt ook een jeton voor een gratis glas cava. De kraampjes staan op beide dagen in de Warande en de Vrasenestraat maar op zondag komt er nog een extra kraam bij op de Grote Markt. Verder zijn er bij de handelaars kleurplaten verdeeld die kinderen konden inkleuren en waarmee ze een mooi prijs kunnen winnen. Op het Yzerhand zijn er zondag ook nog optredens. Om 14 uur is er Street Dance en om 15.30 uur staan The Rolling Bullets op het podium. In Warande is er op hetzelfde moment de band Fox-Pop. Alle winkels zijn zondag open van 13 tot &7 uur. Voor meer info: http://www.winkeldorp.be