Winkeldorp Beveren verdeelt 26.050 euro 01 februari 2018

02u31 0

Tijdens de communie- en lentebeurs in garage Houttequiet werden ook de laureaten gevierd van de voorbije eindejaarsactie in Beveren. Een gerechtsdeurwaarder trok dit jaar 377 winnaars. De drie hoofdwinnaars waren de families Steurbaut, Van Hese en Cathoir. Zij krijgen voor 1.000 euro aan geschenkbonnen. Voor de families Thomaes, Janssens en Helsen was er een cheque van 500 euro. Er waren nog meer hoofdwinnaars die met 400, 300, 200 of 100 euro aan geschenkbonnen naar huis konden gaan.





(PKM)