Winkeldorp Beveren verdeelt 20.800 euro aan prijzengeld Kristof Pieters

28 januari 2019

13u12 2 Beveren De handelaars van Winkeldorp Beveren hebben de laureaten gehuldigd van de voorbije eindejaarsactie. In totaal werd er voor 20.800 euro aan prijzengeld verdeeld.

Een gerechtsdeurwaarder heeft dit jaar 320 winnaars getrokken en deze werden allen persoonlijk uitgenodigd op een receptie in de voormalige garage Houttequiet. De eerste prijs, 1000 euro aan geschenkbonnen, ging naar de familie Audenaert uit Beveren en de familie Van Bogaert uit Haasdonk. Daarna werd ook nog tweemaal 500, 400, 300, 200 en 5 keer 100 euro aan geschenkbonnen weggeschonken. Niemand ging echter met lege handen naar huis, want alle winnaars die uitgenodigd werden, kregen 50 euro aan geschenkbonnen mee naar huis. Intussen staat al een nieuwe wedstrijd in de steigers. De Valentijnsactie start op 1 februari en loopt tot 14 februari.