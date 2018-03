Wijzers van kerkklok bevroren 02 maart 2018

In Beveren is de tijd blijven stilstaan op 12.22 uur. Als gevolg van de vriestemperaturen werken de wijzers van de kerktorenklok op de Grote Markt namelijk niet meer. Het mechanisme is al sinds zaterdag vastgevroren. De kerkraad hoopt het probleem zo snel mogelijk te kunnen oplossen. (PKM)