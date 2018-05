Wijk Bunderhof breidt uit 18 mei 2018

De gemeenteraad heeft haar principieel akkoord gegeven om de wijk Bunderhof in Haasdonk uit te breiden. Notaris Patrick Bohyn diende namens de verschillende eigenaars een aanvraag in om het woonuitbreidingsgebied 'Bunderhof' aan te snijden. Het gaat om een duidelijk afgebakend restgedeelte van dit gebied waarvoor in het verleden al verschillende verkavelingsvergunningen (met aanleg van nieuwe wegen) verleend werden, zowel aan erkende sociale bouwmaatschappijen als aan private ontwikkelaars. Door die vergunningen, waarvan de eerste dateert van 1994, werd het grootste gedeelte van dit woonuitbreidingsgebied stelselmatig aangesneden en gerealiseerd. De huidige aanvraag is het sluitstuk en voorziet ongeveer vijftien bouwkavels voor ééngezinswoningen (halfopen en gesloten types). (PKM)