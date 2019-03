Wielrenner Ruben Apers (20) moet kruis over seizoen maken na zware aanrijding: “Teleurstelling groot, maar dat stelt niets voor bij leed familie Stef” Kristof Pieters

18 maart 2019

17u49 0 Beveren Nog voor het wielerseizoen goed en wel begonnen is, moet Ruben Apers er al weer een streep onder trekken. De jonge Beverse renner was zondag betrokken bij een zwaar verkeersongeval tijdens een wedstrijd in het Henegouwse Melles. Daarbij kwam een andere renner, de 19-jarige Stef Loos uit Dessel, om het leven. Ruben Apers liep een complexe beenbreuk op en zal dinsdag geopereerd worden. “De teleurstelling is groot, maar tegelijk beseffen we dat dit veel erger had kunnen aflopen”, reageert zijn vader Johan.

Ruben Apers (20) was net zijn tweede jaar gestart bij het belofteteam van Lotto Soudal. Vorig jaar won hij de proloog van de Ronde van Navarra en dit seizoen wou de jonge Beverse renner zich echt laten opmerken in het peloton. Die droom werd zondag echter aan diggelen geslagen toen een groepje renners tijdens de Mémorial Alfred Gadenne werd aangereden door een bestelwagen. Door het ontbreken van een seingever reden ze een kruispunt op dat niet beveiligd was. Drie renners werden aangereden. De 19-jarige Stef Loos uit Dessel overleed maandag aan de gevolgen van zijn verwondingen. Ruben Apers raakte zwaargewond en een derde renner kwam er vanaf met wat schaafwonden.

“Rubens situatie is intussen stabiel”, bevestigt zijn vader Johan. “Er was een kleine bloeding in zijn hersenen maar die is gestopt en ook liep hij een sleutelbeenbreuk op. Het is echter vooral zijn linker bovenbeen dat zwaar is toegetakeld met een zeer complexe breuk. Daarvoor zal hij dinsdag geopereerd worden.”

Johan Apers was bij de wedstrijd aanwezig toen het ongeval gebeurde. “Ik zag een flink uitgedund peloton voorbijkomen en toen niets meer tot de wagen met de groene vlag. Er ontbraken plots een vijftigtal renners. Kort nadien kreeg ik telefoon dat Ruben was overgebracht naar het ziekenhuis in Ronse.”

Tegenliggers op parcours

De jonge renner herinnert zich nog alles tot het moment van het ongeval. “Hij vertelde ons dat hij eigenlijk al onraad rook, toen er plots tegenliggers opdoken op het parcours. Ruben had door een spaakbreuk al een hele wedstrijd moeten achtervolgen. Het peloton was in kleine groepjes uiteengevallen en dus zagen ze op dat moment niemand voor hen uitrijden. Toen hij de tegenliggers zag op het parcours, wist hij dat er iets niet klopte maar iedereen bleef doorrijden. Op het bewuste kruispunt is Stef op de voorkant van de bestelwagen terechtgekomen. Ruben is in de flank geknald. Als hij één seconde sneller gereden had, dan had hij het misschien zelf niet overleefd.”

Zowel Ruben als zijn vader weten nog niet waar het precies mis gelopen is, maar dat er fouten zijn gebeurd, staat volgens hen buiten kijf. “Het is onbegrijpelijk. Nadat ze de verkeerde richting uitgestuurd zijn, hebben ze de renners nog twee kilometer verder laten rijden. Waarom hebben ze er niet meteen een politieploeg in volle snelheid achter gestuurd?” vraagt Johan zich af. “We hebben intussen ook vernomen dat het misschien nog een heel kluwen gaat worden met de verzekering, omdat het ongeval is gebeurd buiten het parcours.”

Bij Ruben is de teleurstelling groot dat hij nu al een kruis moet maken over zijn seizoen. Hij ging normaal gezien zijn opwachting maken bij de Ronde van Vlaanderen en ook de Ronde van Normandië stond op het programma. “Maar zowel Ruben als wij beseffen tegelijk dat niks voorstelt bij het leed van de familie van Stef Loos. Het had ook voor hem veel erger kunnen aflopen. Bij trainingen op de weg gebeurt het regelmatig dat hij maar nipt aan een aanrijding ontsnapt. Als ouders zijn we altijd opgelucht dat hij veilig thuis is. We hadden nooit gedacht dat het zou gebeuren tijdens een wedstrijd.”