Werkmateriaal van bouwwerf in Sint-Elisabethstraat gestolen Kristof Pieters

12 april 2019

Dieven hebben twee containers opengebroken op een werf in de Sint-Elisabethstraat. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal. De diefstal werd donderdag vastgesteld. In dezelfde straat werd ook nog geprobeerd in te breken in een garage.