Werkmateriaal gestolen uit loods Kristof Pieters

12 november 2018

13u07 0

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een loods in de Bergstraat in Haasdonk. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal. De inbraak werd zondag vastgesteld. Een dag eerder hadden dieven ook al geprobeerd in te breken in een woning in de Bergstraat. Ze namen de vlucht toen een voorbijganger hen opgemerkte. De politie deed nazicht in de buurt maar kon geen verdachten aantreffen.