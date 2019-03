Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen Kristof Pieters

26 maart 2019

17u44 0

In de Perenlaan in Beveren hebben dieven in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een zijgebouw van een woning en in een bestelwagen. De daders gingen aan de haal met elektrisch werkmateriaal uit de woning. Uit het geparkeerd voertuig werd eveneens werkmateriaal gestolen.