Werkmateriaal gestolen uit bestelwagens Kristof Pieters

01 maart 2019

In de politiezone Waasland-Noord is op twee plaatsen ingebroken in bestelwagens. In de Heiveldstraat in Beveren werd donderdagavond ingebroken in een geparkeerde bestelwagen. Er werd werkmateriaal gestolen. Donderdagochtend werd ook al een inbraak vastgesteld in een bestelwagen. Die stond geparkeerd in de Hulststraat in De Klinge. Ook hier gingen dieven aan de haal met werkmateriaal.