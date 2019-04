Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen in Klapperstraat Kristof Pieters

05 april 2019

15u18 1

De inbrakenreeks in bestelwagens blijft voorlopig aanhouden. Dieven hebben dit keer ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Klapperstraat in Beveren. Er werd elektrisch werkmateriaal gestolen. De diefstal werd donderdagochtend vastgesteld.