Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen en op bouwwerf Kristof Pieters

28 februari 2019

Woensdagochtend werd er een inbraak vastgesteld in een bestelwagen in de Hogenakker in Vrasene. Dieven gingen aan de haal met werkmateriaal. Ook op een bouwwerf in de Smisstraat in Vrasene sloegen dieven toe. Daar werd een palet inox hoekprofielen gestolen.