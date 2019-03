Werkgevers ‘swipen’ op zoek naar match Nieuwe GrensMatch App is antwoord voor schaarste op arbeidsmarkt Kristof Pieters

19 maart 2019

17u07 3 Beveren Werkgevers hebben het steeds moeilijker om openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Om hen een handje te helpen heeft Eures Scheldemond nu een nieuw app ontwikkeld. Iedereen die werkt zoekt, kan een profiel aanmaken. Werkgevers moeten vervolgens ‘swipen’ tot ze een geschikte kandidaat vinden.

De nieuwe app werd dinsdag voorgesteld op de grensoverschrijdende jobbeurs in het Freethielstadion. Die beurs is al aan haar zesde editie toe en dit keer waren er maar liefst 90 standhouders en meer dan 1.000 vacatures. “Een absoluut record”, zegt organisator Richard Meersschaert. “We hebben bovendien dit keer geen interimkantoren toegelaten. Het succes toont alleszins de noodzaak aan van initiatieven zoals deze om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.”

Omdat bedrijven steeds meer moeite hebben om vacatures in te vullen, willen de initiatiefnemers grensarbeid stimuleren. Eures Scheldemond, een partnerschap tussen de grensgemeenten, organiseerde dinsdag alvast twee workshops voor Belgen die willen werken in Nederland enerzijds en Nederlanders die willen werken in België anderzijds. “Door de blik wat te verruimen over de grens heen, zien bedrijven dat er nog wel wat potentieel is”, legt Meersschaert uit.

Tijdens de jobbeurs werd dinsdag ook een nieuwe app gelanceerd: GrensMatch. “Die app is bruikbaar met een smartphone of tablet maar ook via pc”, legt coördinator Sarah O’Brien uit. “We ondersteunen Vlaamse werkgevers met het zoeken van personeel in Vlaanderen en andersom. Concreet moeten werkzoekenden een profiel aanmaken op basis van hun ervaring en voorkeursberoepen. Vervolgens zal de app een match vinden op basis van de competenties en hetgeen werkgevers precies vragen. Er is wel een buffer voorzien. Wij krijgen zelf een signaal als er een match is en pas als de werkzoekende groen licht geeft, geven we bijkomende informatie vrij aan de werkgever. Dit doen we om de privacy te bewaren. We gooien dus niet zomaar alle informatie te grabbel”, benadrukt O’Brien. “Bij bedrijven is er al heel wat belangstelling voor deze app. Het is makkelijk in gebruik en bovendien kan men dus over de grens heen zoeken.”

Burgemeester Maaike De Rudder van Sint-Gillis-Waas en burgemeester Jan-Frans Mulder van het Nederlandse Hulst mochten de app dinsdag als eerste uitproberen. Jan-Frans Mulder kreeg meteen een match om bij de douane aan de slag te gaan en Maaike De Rudder mocht via de app op bezoek komen bij een Nederlands bedrijf voor een vacature als projectleider.

Vanaf nu kan iedereen een profiel aanmaken. De app kan men downloaden via http://www.grensmatch.com