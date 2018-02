Werken in wijk Klaveren Aas 03 februari 2018

De gemeente gaat renovatiewerken uitvoeren aan enkele straten in de wijk Klaveren Aas. Het gaat om Clement D'Hooghestraat, Emmanuel Durletstraat en Gustaaf Neesstraat. Op maandag 5 februari start aannemer Colpin - De Meester uit Dendermonde met de werken. Die zullen afhankelijk van het weer, rond begin maart voltooid zijn. Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk. De aannemer zal de inwoners persoonlijk op de hoogte brengen wanneer de oprit of garage tijdelijk ontoegankelijk is. Dit is het geval wanneer opritten en pleintjes worden heraangelegd. De gemeente vraagt wel het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk te beperken, zodat de aannemer ongestoord kan doorwerken. Dit kan de uitvoeringstermijn aanzienlijk verkorten. (PKM)