Werken in Kuiperstraat en Blokmakerstraat 10 maart 2018

Aannemer Stoop Projects uit Beveren begint maandag met werken in de Kuiperstraat en de Blokmakerstraat. Afhankelijk van het weer, zijn die wellicht begin mei voltooid zijn. Het gaat om asfalteringswerken en vernieuwen van voetpaden en goten. De bestaande verlichting van meer dan 40 jaar oud wordt vervangen door ledverlichting. Ook de bomen worden gerooid omdat de wortels de voetpaden te veel omhoog duwen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. De aannemer zal bewoners persoonlijk op de hoogte brengen wanneer als een oprit of garage tijdelijk ontoegankelijk is.





(PKM)