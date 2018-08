Werken aan gewestwegen sturen verkeer rond KRIJGSBAAN ONVERWACHT DICHT NA GEVONDEN GASLEK KRISTOF PIETERS

21 augustus 2018

02u41 0 Beveren Op twee belangrijke gewestwegen in de regio zijn sinds gisteren werken gestart. Op de N403 in Sint-Pauwels gaat het om de langverwachte herstellingswerken en komt er een nieuwe laag asfalt. De Krijgsbaan N419 moet onverwacht een week dicht, nadat er een gaslek is vastgesteld onder het wegdek.

De werken aan de Zandstraat (N403) in Sint-Pauwels waren al een tijdje geleden aangekondigd. Het actiecomité Veilig Sinpals is al lang vragende partij voor een heraanleg. Het wegdek is nu één lappendeken van putten. Gisteren is een aannemer gestart met het afschrapen van het asfalt. De weg zal in de volledige breedte worden vernieuwd met een nieuwe laag asfalt.





Langere rijtijden

Ook het aanliggende fietspad in de richting van Kemzeke wordt aangepakt. De werfzone bevindt zich tussen de kruising met de Vosdreef tot schoenenzaak Brantano. Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings passeren. Het verkeer houdt best rekening met hinder en langere rijtijden. Tijdens de volledige duur van de werken wordt de aansluiting van de Zandstraat (N403) met de Collemansstraat afgesloten. De werken zullen twee weken duren. Voor de start van het schooljaar zal de weg weer open zijn in beide richtingen.





Gescheiden fietspaden

Intussen wordt er verder gewerkt aan een ontwerp voor een definitieve heraanleg met gescheiden fietspaden. De Krijgsbaan N419 op de grens van Melsele en Zwijndrecht is gisteren onverwacht en ongepland afgesloten in de richting van de tramterminus. De weg moet een week dicht nadat er een gaslek is vastgesteld onder de rijbaan. Eandis is gisteren gestart met dringende herstellingswerken. Het lek werd vorige week vastgesteld in de gasleiding ter hoogte van het Total-benzinestation. Gevaar voor de omgeving was er niet. Het lek werd verlucht, zodat er geen gevaar was.





Week hinder

De herstellingswerken zullen wel nog een week lang hinder veroorzaken, omdat de Krijgsbaan richting Melsele nu is afgesloten voorbij het kruispunt met de Lindenstraat voor het autoverkeer. Fietsers en bromfietsers in die richting kunnen wel door. Autoverkeer van de Lindenstraat naar de Krijgsbaan is eveneens onmogelijk. Het verkeer naar Beveren en Melsele wordt omgeleid langs de E17 via afrit 15a Haasdonk.





De werken hebben gisteren al voor heel wat hinder gezorgd. De politie van Zwijndrecht moest een ploeg ter plaatse sturen om het verkeer te regelen. Onder meer een pendelbus van het Havenbedrijf kon de bocht niet nemen van de omleidingsroute en moest achterwaarts terugrijden tot op de verkeerswisselaar om te kunnen draaien. Vrijdag zou de herstelling klaar moeten zijn.