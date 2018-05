Werf AC en politiekantoor zet deuren open 07 mei 2018

Inwoners van Beveren zagen de voorbije maanden een kolossaal gebouw verrijzen op het Gravenplein en gisteren mochten ze uitzonderlijk eens een blik werpen op de werf van het nieuwe complex. Het gaat om bouwproject dat vanaf 2020 de gemeentelijke administratie, het OCMW en de politiezone Waasland-Noord zal huisvesten. Met een kostprijs van meer dan 40 miljoen euro is dit het grootste bouwproject uit de geschiedenis van de gemeente. In ruil krijgt men hiervoor wel 19.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte, verspreid over vier verdiepingen. "Momenteel is enkel de bouw bezig van het nieuwe politiekantoor", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Tegelijk is ook het hoekgebouw opgetrokken waar een aantal gemeenschappelijke ruimtes komen zoals een refter en een auditorium. Ook de collegezaal zal hier in ondergebracht zijn. De eerste fase zal vermoedelijk klaar zijn in het voorjaar van 2019. Daarna start de sloop van het oude politiekantoor en kan daar de bijkomende vleugel worden opgetrokken voor de gemeentelijke administratie en het OCMW." Inwoners konden gisteren naar aanleiding van open wervendag al eens rondwandelen op de werf. "En die oogt indrukwekkend", klinkt het. "Het is nog maar een ruwbouw, maar je ziet wel al duidelijk de omvang van het complex. De bovenste verdiepingen hebben alleszins een fantastisch zicht op het centrum en de omgeving." (PKM)