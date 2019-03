Wereldtop sabelschermen verzamelt in Beverse topsporthal Kristof Pieters

22 maart 2019

14u46 0 Beveren Degengekletter in de topsporthal in Beveren. Schermgilde de Klauwaerts organiseert er voor het derde jaar op rij de SKG Ladies World Cup. Sabelschermsters uit alle hoeken van de wereld nemen het een heel weekend tegen elkaar op.

Schermgilde de Klauwaerts besloot het tornooi dit jaar te verhuizen naar de nieuwe topsporthal van Beveren. Er zijn deelneemsters uit alle hoeken van de wereld. De club heeft ondertussen zelf ook een aantal schermers en schermsters die het internationaal steeds beter gaan doen. Voor België nemen er aan deze wereldbeker 5 schermsters deel waaronder Alexandra Gevaert, Nan Van Rijckegem, Florianne Aelvoet, Saartje en Jolien Corteyn. Jolien schermde zich in oktober in Buenos Aires tijdens de jeugd Olympische spelen naar een 4 de plaats en behaalde in Tunesië een zilveren medaille. De SKG Ladies World Cup is vrijdag van start gegaan maar ook zaterdag en zondag gaan er wedstrijden door. Iedereen is welkom.