Weinig activiteit in Waaslandhaven door nationale staking Kristof Pieters

13 februari 2019

In de Waaslandhaven zal er vandaag weinig activiteit zijn. De havenarbeiders leggen het werk neer en de grote containerterminals houden sowieso al de deuren gesloten. Ook bij de grote chemische bedrijven wordt er op heel wat plaatsen actie gevoerd. Bij Ashland aan het Geslecht in Doel worden werkwilligen binnen gelaten, maar krijgen ze een kleine flyer overhandigd. Omdat Ashland een SEVESO-bedrijf is dat niet zomaar stilgelegd kan worden omwille van heel wat productieprocessen moet er een minimumpermanentie voorzien worden om de veiligheid te kunnen garanderen. De verschillende vakbonden hebben de toegangspoort geblokkeerd en er een piket opgezet. Voorlopig is het nog erg rustig in de haven, nergens worden wegen geblokkeerd.

De impact van de aangekondigde nationale stakingsdag is volgens het Havenbedrijf Antwerpen groot. Door de remming van de opvaarten van zeeschepen en door de preventieve sluiting van sommige terminals aan het Deurganckdok is er al beduidend minder activiteit in de haven. Momenteel zijn er enkel op linkeroever sluizen operationeel en liggen 33 schepen te wachten om de haven in of uit te varen.

Schepen voor de haven, Annick De Ridder, betreurt de impact op de haven: “Wanneer er bezorgdheden zijn bij de sociale partners, roepen we op om met elkaar in dialoog te gaan, eerder dan naar het stakingswapen te grijpen. We betreuren deze actie dan ook. De financiële impact van een nationale actiedag op de haven loopt dan ook in de miljoenen euro’s”