Waterview voor onderhoud kaaimuren 29 maart 2018

02u44 0

Het Havenbedrijf gaat voor het onderhoud van kaaimuren en andere haveninfrastructuur nieuwe technologieën gebruiken. De eerste is Waterview, naar analogie van Google Streetview. Een uitgebreide database aan foto's van de kaaimuren en bruggen moet toelaten schade aan de infrastructuur sneller vast te stellen, zodat die sneller kan hersteld worden. Een andere technologie is een autonome peilboot die na de zomer zal rondvaren in het Deurganckdok en die peilingen zal uitvoeren op de commerciële ligplaatsen. Bedoeling is dat de boot helpt om een zicht te hebben op de actuele waterdiepte van de ligplaatsen. Een 3D model van de Kieldrechtsluis zal tot slot worden ingezet voor preventieve onderhoudsactiviteiten: op basis van dit model wordt een virtual reality van de sluis ontwikkeld waarbij de onderhoudsploeg virtueel 'onder water' kan nagaan waar een defect zich kan bevinden, zodat ze veel gerichter kan ingrijpen.





(PKM)