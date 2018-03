Waterleidingen springen stuk na vrieskou 05 maart 2018

02u29 0 Beveren Op verschillende plaatsen in het Waasland kwamen zaterdag meldingen binnen van wateroverlast door gesprongen waterleidingen.

In de Stationsstraat in Beveren sprong door de vorst een waterleiding op de eerste verdieping van een leegstaand pand, het vroegere Tafeltje Rond. Door de inzettende dooi begon het water uit de kapotte leiding te spuiten met heel wat waterschade tot gevolg. Een passant zag hoe het water via de voordeur uit het pand kwam gestroomd. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. De eigenaar kon al snel gecontacteerd worden. Hij kwam ter plaatse met de sleutel om de hoofdkraan dicht te draaien. De waterschade in het gebouw, dat binnenkort gerenoveerd zou worden is aanzienlijk. Op hetzelfde moment werd opgemerkt dat aan de overkant van de straat water uit de zijgevel van een eveneens leegstaande woning stroomde. Ook hier was een gesprongen leiding op de eerste verdieping de oorzaak. De schade is groot, maar het gebouw zal toch gesloopt worden voor de realisatie van een nieuw appartementsgebouw. (PKM)