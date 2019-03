Waterleiding lek geslagen bij werken aan Boerenmarkt Kristof Pieters

15 maart 2019

14u39 0

Een deel van het centrum van Beveren heeft vrijdag enkele uren zonder water gezeten door een lek in de waterleiding. Het lek was ontstaan bij werken in de omgeving van de Boerenmarkt. Het ging om een hoofdwaterleiding die geraakt werd. De Watergroep was snel ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren. De storing was tegen de middag opgelost.