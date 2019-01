Wase Werkplaats kiest voor ‘elektrisch’ groenonderhoud “Niet alleen duurzaam maar ook pak minder lawaai” Kristof Pieters

14u10 0 Beveren De beschutte werkplaats W-Green, actief in heel de regio, schakelt over op elektrisch tuingereedschap voor het groenonderhoud. Dat zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot maar ook voor een pak minder lawaai. “Een troef voor stadswijken waar de tolerantiedrempel de laatste tijd toch wat lager ligt”, zegt coördinator Jürgen Boel.

W-Green is de afdeling groenbeheer van De Wase Werkplaats en telt een honderdtal personeelsleden die actief zijn in de hele regio, vaak in opdracht van gemeentebesturen. Die laatste trekken steeds meer de kaart van duurzaamheid en daarop wil ook W-Green nu inspelen. De beschutte werkplaats kreeg een subsidie om een honderdtal tuinmachines in te ruilen voor een elektrisch exemplaar. “Het gaat vooral om bosmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bladblazers”, somt coördinator Jürgen Boel op. “Eén kettingzaag stoot per dag maar liefst 24 kg CO2 uit. De elektrische variant slechts 513 gram en dat is dan nog indirect via het elektriciteitsverbruik. De voordelen zijn enorm groot. Niet alleen op vlak van duurzaamheid. Voor het personeel is het veel aangenamer om te werken met elektrische apparaten aangezien die een pak minder lawaai produceren. Tot slot is het ook voor de bevolking veel aangenamer als minder geluid wordt geproduceerd. Vooral in stadswijken is de tolerantiegrens hiervoor de laatste tijd toch wat lager geworden. Mensen klagen wel eens als er uren aan een stuk benzinemotoren aan het draaien zijn van onze bosmaaiers of heggenscharen. We doen echter ook veel groenonderhoud op begraafplaatsen en omwille van de sereniteit is het uiteraard ook een troef dat we voortaan elektrisch machines gaan gebruiken. Hetzelfde verhaal voor het groenbeheer dat we doen in de tuinen van woonzorgcentra en ziekenhuizen.”

Met een demonstratie in de eigen vestiging in de Pareinlaan in Beveren werden de klanten van W-Green alvast overtuigd van de efficiëntie. “De nieuwste generatie van elektrisch tuingereedschap moet zeker niet meer onderdoen voor de machines met benzinemotoren”, benadrukt Boel. “Dit jaar komen er ook professionele elektrisch aangedreven grasmaaiers op de markt. Het personeel heeft de keuze uit een aantal soorten van batterijen die ofwel op de rug of op de heup gedragen worden. Het is onze ambitie om op termijn ook zelf elektriciteit op te wekken zodat we echt energieneutraal worden. Dit kan via zonnepanelen op het dak van onze stelplaats maar mogelijk komen er ook zonnepanelen op het dak van de bestelwagens zodat we de batterijen op verplaatsing kunnen herladen.”

Het personeel van W-Green is alvast erg enthousiast over het elektrisch gereedschap. “Want zelfs met gehoorbescherming is het geluid van die zware benzinemotoren soms wel erg irriterend”, klinkt het.

Het nieuwe materiaal biedt wel nog geen oplossing voor het verwijderen van onkruid. “Door het verbod op pesticiden is het ook hier zoeken naar alternatieven”, vervolgt coördinator Jürgen Boel. “Thermische bestrijding met gasbranders is namelijk ook niet erg ecologisch. Tot de industrie een volwaardig alternatief kan aanbieden, zullen we met z’n allen wat toleranter moeten worden tegenover onkruid. En bij het ontwerpen van pleintjes en parken zal men ook andere keuzes moeten maken zoals graspaden in plaats van grintwegels.”