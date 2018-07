Wase Koerier stopt na faillissement 05 juli 2018

Het weekblad De Wase Koerier is na 74 jaar niet meer verschenen. De eigenaar, drukkerij Flitsgrafiek uit Wuustwezel, heeft de boeken neergelegd. Het weekblad met nieuws uit de poldergemeenten ten noorden van de expresweg van Beveren en Sint-Gillis-Waas, werd in 1945 opgericht door Albert Cleiren. Zoon André nam de fakkel begin jaren '70 over. Omdat er geen opvolging was, ging hij op zoek naar een overnemer. Het weekblad kwam in handen van drukkerij Flitsgrafiek dat ook andere informatiemagazines publiceerde zoals 't Fusietje in Kruibeke. De voorbije jaren kwamen er echter minder inkomsten binnen uit advertenties. Het verschijningsregime was hierdoor al aangepast aan een tweewekelijkse publicatie. Drukkerij Flitsgrafiek wou nog op zoek naar een overnemer maar zover is het niet meer gekomen. (PKM)