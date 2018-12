Wase brandweerkorpsen vieren patroonheilige Kristof Pieters

02 december 2018

21u09 0 Beveren Op 4 december is het de naamdag van Sint-Barbara, beschermheilige van de brandweer. In de weekends ervoor en erna worden de hulpverleners naar goede gewoonte gevierd door de gemeenten. Dit jaar werden maar liefst 96 eretekens uitgereikt over het hele Waasland.

Het is een oud gebruik dat brandweerkorpsen Sint-Barbara vrij uitbundig vieren. In sommige gemeenten zijn de festiviteiten verspreid over meerdere dagen. In Beveren vierden de drie brandweerposten van Beveren, Melsele en Kieldrecht gezamenlijk Sint-Barbara. Zaterdagochtend verzamelden alle manschappen van de drie brandweerposten in de brandweerkazerne van Beveren aan de Gravendreef. Na toespraken van Kolonel Thierry Van Goethem van de hulpverleningszone Waasland en Bevers burgemeester Marc Van de Vijver kregen enkele brandweermannen hun behaalde diploma’s. Nog enkele andere brandweermannen kregen dan weer zilveren en gouden eretekens opgespeld. Na de plechtigheid in de brandweerkazerne was er een optocht onder begeleiding van de fanfare naar de Sint-Martinuskerk waar er een eucharistieviering plaatsvond.

Naar jaarlijkse traditie ging ook in Sint-Niklaas de heilige Sint-Barbara niet zomaar voorbij. De brandweermannen van Sint-Niklaas marcheerden vanaf de kazerne naar de Sint-Nicolaaskerk waar er eerst een eucharistieviering werd bijgewoond. Na de plechtigheid marcheerden de manschappen onder begeleiding van de fanfare naar het heldenmonument op de Houtbriel waar er in het bijzijn van burgemeester Lieven Dehandschutter een bloemenhulde plaatsvond. Vervolgens trok iedereen naar de Grote Markt voor de ‘schouwing’ van de manschappen door de burgemeester voor het stadhuis. Alle manschappen werden tot slot ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis voor een woord van dank en waardering voor hun inzet en geleverde diensten.

In Waasmunster hield het brandweerkorps een optocht van De Vierschaar naar de kerk waar er een eucharistieviering werd bijgewoond. Na de kerkelijke dienst marcheerden de brandweermannen onder begeleiding van de fanfare naar de parking aan de Gentstraat waar burgemeester Michel Du Tré en enkele schepenen de manschappen en het materieel ‘schouwden’. Nadien werden de brandweermannen op het gemeentehuis ontvangen voor een drink.

In Sint-Gillis-Waas was er zaterdagmiddag een schouwing van de manschappen, gevolgd door het uitreiken van een aantal eretekens. In totaal werden er 14 medailles uitgedeeld. De twee officieren van de post, Hans Franckaert en Jan Van Mieghem kregen beide de medaille van Ridder in de Kroonorde.