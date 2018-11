Wase bedrijven verankeren zich in havengebied Zeven nieuwe concessies zorgen voor 450-tal jobs Kristof Pieters

30 november 2018

16u39 0 Beveren De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) heeft het voorbije jaar zeven nieuwe concessies afgesloten in de Waaslandhaven. Opvallend hierbij is dat het merendeel werd verleend aan lokale Wase bedrijven die zich voor het eerst in de Waaslandhaven vestigen of er hun bestaande vestiging uitbreiden. Samen zijn ze goed voor een 450-tal jobs.

Met een symbolische plaatsing van een eerste steen (lees pyloon) is het bedrijf Agrityre gestart met de werken aan haar nieuwe vestiging in het Logistiek Park Waasland. Het Wase bedrijf kreeg een concessie van 45.000m². Agrityre is een bandengroothandel, die gebruikte banden een tweede leven geeft. In de nieuwe stek zullen grote hoeveelheden coverbanden, landbouwbanden en vliegtuigbanden toekomen van alle uithoeken in de wereld. Door de banden opnieuw gebruiksklaar te maken dragen het bedrijf ook bij aan een duurzamere economie.

Momenteel is ook Aertssens Logistics volop aan het bouwen in dezelfde zone. Dit bedrijf kreeg een perceel toegewezen met een oppervlakte van zo’n 145.000m². Er wordt nu volop gebouwd aan een nieuw distributiecentrum voor constructie- en landbouwmachines.

De derde grote concessionaris in dit gebied, Metalon, een familiebedrijf met roots in Verrebroek, nam eind september als eerste zijn nieuwe gebouw alin gebruik. Op een terrein van 33.000 m² werd een eerste magazijnencomplex van zo’n 18.000m² bedrijfsklaar gemaakt, en een tweede werd reeds aangekondigd.

Daarnaast werden ook twee terreinen aan de Kallosluis in concessie gegeven: Transport Van Gucht, goed voor een oppervlakte van 10.000 m², gaat er containers en diverse goederen stockeren. Transport Roosens is op haar terrein van ca. 40.000 m² al gestart met de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen.

Ten slotte verleende MLSO ook nog een concessie aan de Sint-Jansweg aan S’Jegers Logistics (8.000m²) en aan Detavernier dat een bestaand gebouw in gebruik nam gelegen aan de Vitshoekstraat. “Alles bij elkaar zorgen deze nieuwe concessies voor 400 à 450 extra arbeidsplaatsen in de Waaslandhaven”, zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO, tevreden. “Een deel van die tewerkstelling is trouwens nu reeds gerealiseerd. We stellen ook vast dat er opvallend veel Wase bedrijven zich aan het verankeren zich in het havengebied en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

De bouwwoede in de Waaslandhaven zal zich binnenkort vertalen in de tewerkstellingscijfers. Er zijn immers recent ook een aantal projecten afgewerkt waarvoor al in 2016 een concessie werd verleend. Het gaat om de nieuwe houtfabriek Kebony (20.000m²), de nieuwe magazijnen voor Tabaknatie (100.000 m²) en het depot voor lege containers bij DPWorld (7.000m²).