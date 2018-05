Warande plaatst windmolentjes 04 mei 2018

03u07 0

Van 10 mei tot 2 juni krijgt iedereen in de omgeving van de winkelstraat Warande een postkaart in de bus. En niet zomaar eentje! De bekende illustratrice Eva Mouton maakte een kleurplaat die doet dromen van de zomer. Binnenbrengen kan op zaterdagen vanaf 12 mei tem 2 juni naar Warande en in ruil krijg je gratis een windmolentje. De winkelwandelstraat zal in deze periode kleurrijk versierd worden met een hemel van honderden windmolentjes. (PKM)