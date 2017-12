Wandelen rond fort dankzij 'zwevend' pad 02u30 0 Foto Kristof Pieters Waar de oever grenst aan een weiland dat eigendom is van Fernand Huts, legt de gemeente een zwevend wandelpad aan zodat recreanten volledig rond het fort kunnen wandelen.

Een aannemer legt nu de laatste hand aan een nieuw wandelpad rond het Fort van Haasdonk. De gemeente investeert 30.000 euro voor een betere ontsluiting van het domein. Opmerkelijk is dat een van de wandelpaden deels over het water loopt. De reden is dat het aanpalend weiland tot tegen de oever grenst. Eigenaar Fernand Huts, topman van Katoen Natie, ligt in discussie met de gemeente over de dijk rond het fort. Omdat de gemeente niet wil wachten op een onteigening, is deze creatieve oplossing bedacht. Huts is eigenaar van het fort zelf en de omliggende weilanden, maar de gemeente heeft de oever en het water van de wal in handen en wil dit nu beter openstellen voor publiek. Er komt ook nog een vlonderpad aan de kant van de Luiseekstraat. Daar is een zone vol modder waar runderen komen drinken uit de omwalling. Zonder laarzen is wandelen hier onmogelijk. Als de werken klaar zijn, kunnen recreanten rondom het fort wandelen. (PKM)