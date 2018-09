Wandelboom wijst de weg door Beveren Kristof Pieters

05 september 2018

11u06 0 Beveren Grote Routepaden, de gemeente Beveren en het Sint-Maartencomité hebben een nieuwe wandelboom ingehuldigd nabij het kasteel Cortewalle. Een wandelboom is een houten wegwijzer, aangebracht op het punt waar twee Grote Routepaden elkaar kruisen.

Aan de Lange Dreef in Beveren ligt het kruispunt van ‘Streek-GR Waas- en Reynaertland’ en de ’Martinusroute’. De GR staat voor ‘Grote Routepaden’ en betekent wandelen en fietsen over lange afstand. De bewegwijzering bestaat uit markeringen die in beide richtingen aangebracht worden: wit–rood voor de GR-paden en geel-rood voor de streek-GR.

Met de Streek-GR Waas- en Reynaertland krijgt de gemeente Beveren voor het eerst zo’n route op zijn grondgebied. De vroegere Streek-GR Reynaertland volgde de sporen van Reynaert de Vos van Hulst tot Rupelmonde maar kwam niet door Beveren. De route werd grondig opgefrist langs de interessantste toeristische bezienswaardigheden van de streek. De wandeling loopt nu tussen Lokeren en Hulst. Het traject tussen Sint-Niklaas en Rupelmonde werd volledig vernieuwd en passeert nu dus ook in Beveren.

De nieuwe topogids met routebeschrijvingen en topografische kaarten verschijnt begin 2019. Dan wordt ook de gpx-track (voor gps-toestellen) van het vernieuwde traject vrijgegeven.

De Martinusroute, een Europese Pelgrimsroute van Utrecht naar Tours, is nog in volle ontwikkeling. Volgens de planning zal ze vanuit Utrecht de grens oversteken richting Beveren en vervolgens via de GR-routes gaan tot aan de grensovergang in Heuvelland. In Frankrijk doet ze de steden Amiens en Parijs aan om in Tours te eindigen. Het volledige traject is ongeveer 1.100 km lang.