Wandelaars vinden lichaam van vermiste rusthuisbewoonster in waterloop Kristof Pieters

11 december 2018

15u24 0 Beveren Aan de Beversedijk in Kallo werd dinsdag omstreeks 13 uur een lichaam aangetroffen in de waterloop de Melkader. Het gaat om een hoogbejaarde vrouw die sinds dinsdagochtend vermist was in het nabijgelegen woonzorgcentrum.

Het was een koppel, dat vlakbij woont en ging wandelen, dat het lichaam opmerkte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de vrouw al snel uit het water halen. Helaas konden zij enkel de dood van de bejaarde dame nog vaststellen. De vrouw werd aangetroffen waar ze in het water terecht gekomen is. Haar rollator stond immers net naast de berm waar ze werd aangetroffen. In welke omstandigheden de vrouw in het water terecht kwam is voorlopig onduidelijk. Het kan gaan om een ongeval maar ook een wanhoopsdaad is nog niet uitgesloten. De vrouw werd teruggevonden op amper 300 meter van het woonzorgcentrum waar ze ‘s morgens was verdwenen. De politie van de zone Waasland Noord onderzoekt de zaak. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat het om een bewoonster van het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo. “Ze was sinds deze ochtend vermist”, reageert hij. “Het onderzoek moet nu uitwijzen hoe ze in de waterloop is terechtgekomen.” Langs de Melkader zijn erg populaire wandelpaden maar de plek waar de rollator is aangetroffen, is net één van de minst toegankelijke en overwoekerde bermen. De plek is enigszins afgelegen. De dichtstbijzijnde bewoning is De Klaproos, een opvanghuis voor personen met een handicap.