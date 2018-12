Wandelaars vinden lichaam van vermiste rusthuisbewoonster (83) in waterloop Uit onderzoek blijkt het om dramatisch ongeval te gaan Kristof Pieters

11 december 2018

15u24 4 Beveren Aan de Beversedijk in Kallo werd dinsdag omstreeks 13 uur een lichaam aangetroffen in de waterloop de Melkader. Het gaat om een bejaarde vrouw van 83 jaar die kort voordien vermist was in het nabijgelegen woonzorgcentrum. Uit de vaststellingen van het eerste onderzoek blijkt het om een dramatisch ongeval te gaan. De vrouw verbleef nog maar twee maand in het rusthuis.

Het was een koppel, dat vlakbij woont en ging wandelen, dat het lichaam dinsdagmiddag opmerkte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de vrouw al snel uit het water halen. Helaas konden zij enkel de dood van de bejaarde dame nog vaststellen. Het gaat om de 83-jarige Etienne V.N., een bewoonster van het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem. De vrouw heeft haar hele leven in Beveren gewoond en verbleef nog maar sinds twee maand in het rusthuis. Ze werd dinsdagmiddag aangetroffen waar ze in het water terecht gekomen is. Haar rollator stond immers net naast de berm. In welke omstandigheden de vrouw in het water terecht kwam, is voorlopig onduidelijk. Langs de Melkader zijn erg populaire wandelpaden, maar de plek waar de rollator is aangetroffen, is net één van de minst toegankelijke en overwoekerde bermen. De plek is enigszins afgelegen. De dichtstbijzijnde bewoning is De Klaproos, een opvanghuis voor personen met een handicap. Het woonzorgcentrum zelf is wel slechts 300 meter verwijderd van de plek waar de vrouw in het water sukkelde.

Dramatisch ongeval

De politie van de zone Waasland Noord en het parket Oost-Vlaanderen onderzoeken de zaak. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een dramatisch ongeval. Mogelijk is de vrouw uitgegleden op het natte gras. De oevers zijn op die plaats vrij steil en met beton verstevigd waardoor ze wellicht niet meer op eigen kracht op de oever kon klauteren. Doordat het om een afgelegen plek ging, heeft niemand iets gehoord en werd haar lichaam pas ’s middags gevonden.

“Het personeel had net opgemerkt dat de betrokken bewoonster niet was komen opdagen voor het middagmaal”, zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Voordien was er geen reden tot ongerustheid. De dame was nog goed bij haar verstand en niet dementerend. In het andere geval worden bewoners voorzien van een dwaaldetectiesysteem. Ze kunnen hiermee gevolgd worden en indien nodig gaat er zelfs een alarm af zodra ze een voet buiten de deur zetten. In Beveren en Melsele hebben we ook gesloten afdelingen. In dit geval was het echter een bewoonster die nog heel zelfstandig en actief was. Ze verbleef nog niet erg lang in ons woonzorgcentrum, maar voelde zich er blijkbaar wel goed thuis. Ze maakte regelmatig wandelingen in de omgeving. Daarom dat haar verdwijning pas na een tijdje werd opgemerkt. We gaan dan ook uit van een bijzonder jammerlijk ongeval. Bij het personeel is de verslagenheid uiteraard bijzonder groot.”