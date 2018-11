Waasland verliest twee Michelin-sterren Herbert Robbrecht uit Vrasene is ster na dertien jaar kwijt,

ook De Verborgen Tuin in Waasmunster verliest ster Kristof Pieters

19 november 2018

18u09 3 Beveren Het bekende restaurant Herbert Robbrecht uit Vrasene is zijn Michelin-ster verloren. De gelijknamige chef had maar liefst dertien jaar lang een ster in de culinaire gids. Restaurant De Verborgen Tuin in Waasmunster had zich de verhuis vanuit Geraardsbergen wellicht ook anders voorgesteld, want ook chef Steven Van Snick moet zijn ster inleveren. Van de vier sterrenrestaurants in onze regio blijven er nu slechts twee meer over.

Na de culinaire gids Gault&Millau twee weken geleden werd maandag de gids van Michelin voor 2019 voorgesteld. Bij Gault&Millau behield restaurant Herbert Robbrecht uit Vrasene zijn score van 14 op 20, maar de keuken bekoort de inspecteurs van Michelin blijkbaar niet meer. Na dertien jaar is chef Herbert Robbrecht immers zijn Michelin-ster verloren. Het nieuws komt in Beveren hard aan, want na de verhuis en later het faillissement van Clandestino was Herbert Robbrecht dé culinaire ambassadeur van de gemeente. Zelfs koningin Mathilde ging er al eens lunchen.

Het restaurant is maandag gesloten en we konden chef Herbert Robbrecht nog niet bereiken voor een reactie. Het zal hard aankomen. Robbrecht roert al een kwarteeuw in de potten van zijn eigen restaurant. Hij begon zijn zaak in Doel, maar toen het doek viel over het dorp verhuisde hij naar Vrasene. Robbrecht heeft altijd voor een pure klassieke keuken gestaan, maar dan wel met topproducten. Toen hij in 2005 bekroond werd door Michelin, prezen de anonieme inspecteurs vooral de paling in ’t groen en de poire belle hélène.

Ontgoocheld

Ook chef Steven Van Snick van restaurant De Verborgen Tuin in Waasmunster kan Michelin niet langer bekoren. Nochtans verhuisde hij vorig jaar zijn zaak van Geraardsbergen naar het voormalige La Cucina aan de Belselestraat in Waasmunster om de lat nog wat hoger te leggen. Ook Van Snick staat bekend voor zijn klassieke Franse en Belgische keuken. Hij mocht al vijf jaar pronken met zijn ster in de Michelingids. Samen met zijn partner Saar Van Gysel verhuisde hij de zaak om beter bereikbaar te zijn voor het cliënteel.

We hebben keihard gewerkt om de ster te behouden, uiteraard ben je dan ontgoocheld als die alsnog wordt afgenomen Steven Van Snick, De Verborgen Tuin

“We hadden er rekening mee gehouden dat we onze ster konden verliezen door de verhuis van Geraardsbergen naar Waasmunster”, reageert de chef. “We hebben keihard gewerkt om de ster te behouden, uiteraard ben je dan ontgoocheld als die alsnog wordt afgenomen. Misschien had de verhuis toch een negatieve impact op het oordeel van de jury. Nochtans is onze keuken niet veranderd. We bieden nog altijd dezelfde kwalitatieve en seizoensgebonden gerechten aan onze gasten.” Van Snick hoopt volgend jaar weer een ster binnen te halen. “Al zal dat niet makkelijk worden”, beseft hij.

De restaurants Hofke van Bazel en ‘t Korennaer uit Nieuwkerken behouden wel hun ster.