Waasland Shopping snoept Donuttello af van Warande Shopping: donutshop sluit na een jaar de deuren en verhuist van Beveren naar Sint-Niklaas Kristof Pieters

21 februari 2019

14u29 0 Beveren De bekende donutketen Donuttello heeft haar vestiging in Warande Shopping in Beveren gesloten. Het Waasland zal echter niet lang op zijn honger blijven zitten, want volgende maand opent een pop-up filiaal in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. “We willen ons meer concentreren op de grotere steden. De afzetmarkt in een gemeente als Beveren was iets te klein”, zegt zaakvoerder Maxim Daems.

Donuttello is het geesteskind van stand-up comedian Kamal Kharmach. Vorig jaar opende hij samen met de Beverse Marijke De Greef een filiaal in Warande Shopping in Beveren. Een lang leven was de zaak echter niet beschoren want na nog geen jaar zijn de deuren al terug gesloten. Marijke De Greef stapte er in augustus vorig jaar al uit nadat ze een nieuwe job kreeg aangeboden. Nu is het huurcontract afgelopen in Warande en heeft Donuttello beslist om er geen vervolg aan te breien.

Kamal Kharmach heeft zijn keten intussen verkocht en wil het geld herinvesteren in enkele nieuwe bedrijven, waarvan twee opnieuw met eten te maken hebben. Tegelijk gaat hij andere ondernemers helpen die in de problemen zitten voor het nieuwe VRT-programma ‘De Zaak’. Naast comedy doceert hij namelijk ook bedrijfseconomie aan de KDG Hogeschool.

Afzetmarkt te klein

Maxim Daems is de nieuwe eigenaar van Donuttello en wil de keten een iets andere richting uitsturen. “Vandaar ook onze beslissing om de vestiging in Beveren niet verder uit te baten”, legt hij uit. “Dit filiaal was opgestart met een zelfstandige franchisenemer, maar die was er dus eerder al uitgestapt. Beveren was een goede locatie voor een pop-up filiaal, maar eigenlijk niet voor een permanente vestiging. Daarvoor is de afzetmarkt er iets te klein. Dan moet je naast donuts ook al andere zaken beginnen aanbieden zoals cupcakes en gebak om het rendabel te houden en we willen met Donuttello echt wel van donuts het speerpunt blijven houden.”

Volgens Daems heeft het concept van de keten nog niet aan aantrekkingskracht ingeboet. “Vlaanderen is nog altijd dol op donuts, maar het publiek wil tegenwoordig graag variatie. Daarom dat we enkel in de grote steden als Antwerpen en Mechelen een permanente vestiging willen. In Antwerpen zitten we in Grand Bazaar en in maart opent er een nieuw filiaal in het Centraal Station. In de toekomst willen we echter meer gaan werken met pop-ups. Met ‘Donuttello on Tour’ willen we op heel wat plaatsen voor korte tijd opduiken. Het Waasland zal het trouwens niet zo lang zonder onze donuts moet stellen. De kiosk in het shopping center van Gent-Zuid gaan we namelijk verhuizen naar het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. We hebben een contract afgesloten voor een half jaar en zullen dan zien hoe goed het aanslaat. Tegen de krokusvakantie willen we er de deuren al openen.”