Waasland-Beveren en Yellow Blue onderhandelen over stamnummer 2300



Kristof Pieters

04 januari 2019

Beveren Voetbalclubs Waasland-Beveren en Yellow Blue hebben de voorbije maanden al een paar keer samen rond de tafel gezeten om te spreken over het felbegeerde stamnummer 2300.

Sinds 2010, toen KSK Beveren de boeken moest neerleggen door financiële problemen, wordt er niet meer gevoetbald onder het stamnummer 2300. Althans niet door heren, wél door de vrouwen van KSK Beveren. Bij de start van fusieclub KV Red Star Waasland-Sportkring Beveren werden daarover al strikte afspraken gemaakt. De damesploeg van KSK Beveren kon met het betwiste stamnummer 2300 spelen, maar van een herenploeg in het provinciaal voetbal kon geen sprake zijn.

Yellow Blue droomt al van bij de start van de club in 2011 om ooit terug te kunnen spelen onder het legendarische stamnummer 2300. De club wil graag fusioneren met KSK Beveren waardoor de derde provincialer hoopt dat het stamnummer 2300 kan opgeëist worden. Dit jaar is bijzonder omdat het net 40 jaar geleden is dat KSK Beveren haar eerste landstitel won en Inter Milaan versleog op weg naar de halve finales van de Europacup. “Vooraleer de Koninklijke Belgische Voetbalbond hiermee akkoord kan gaan, wordt de aanvraag wel eerst juridisch tegen het licht gehouden”, laat het bestuur van Waasland-Beveren weten. De club bevestigt wel dat interimvoorzitter Jozef Van Remoortel, Dirk Verelst (voorzitter KSK Beveren) en André Bolsens (voorzitter Yellow Blue) de voorbije maanden meerdere keren samen rond de tafel hebben gezeten om dit dossier bespreken.