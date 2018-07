Waasland Automotive is klantvriendelijkste Ford-verdeler 04 juli 2018

02u45 0 Beveren Waasland Automotive mag ook dit jaar de prestigieuze Chairman's Award in ontvangst nemen, dit voor de 18e keer sinds hun bestaan.

De Chairman's Award is een bekroning die jaarlijks wordt uitgereikt aan verdelers die de beste resultaten behaalden op het vlak van klantentevredenheid, verkoop en service. Zaakvoerder Ben de Groof en zijn echtgenote Françoise Cobbaert reisden afgelopen weekend naar Berlijn om de prijs in ontvangst te nemen.





Erkenning

"Ik zie deze award vooral als een erkenning naar de 50-tal medewerkers die zich dag in en dag uit inspannen om onze klanten de beste service te leveren. Zulke hoge tevredenheidsscores halen is geen sinecure. Je moet dag en nacht met je bedrijf en met je medewerkers bezig zijn. Langs deze weg wil ik hen dan ook uitdrukkelijk bedanken, zonder hun inzet was dit niet gelukt." (PKM)