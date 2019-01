Waasland Automotive is ‘fleet dealer of the year’ Kristof Pieters

23 januari 2019

11u21 0

Garage Ford Waasland Automotive, met vestigingen in Beveren en Sint-Niklaas, is verkozen tot ‘Fleet Partner dealer of the Year’. Het was de eerste keer dat deze prijs werd uitgereikt. Heel wat concessiehouders deden een gooi naar de titel. De winnaar werd gekozen door grote leasebedrijven en ook Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, zat mee rond de tafel. Hiervoor baseerde ze zich op een aantal vooraf bepaalde criteria rond de aanpak en verkoop (zoals flexibele openingsuren, business corner, pick-up & delivery, test- en vervangvoertuigen, enz), CEO Ben de Groof reageert dan ook zeer enthousiast. “Ik ben natuurlijk enorm blij, ook voor mijn team. Dit is een erkenning uit de sector en dat hebben we te danken aan onze jarenlange ervaring.”