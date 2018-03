Vzw Katrinahof krijgt lokaal op sociale campus 14 maart 2018

De gemeenteraad van Beveren heeft haar goedkeuring gegeven aan de verhuur van een lokaal op de Sociale Campus in de Pareinlaan aan de vzw Katrinahof. De vzw biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Dit gebeurt op alle levensdomeinen zoals wonen, werken, dagbesteding en schoolaanvullende activiteiten. Bijgevolg past deze invulling perfect in de campus waar ook een sociale kruidenier, strijkatelier en beschutte werkplaats zijn ondergebracht. De vzw krijgt een bureau van 25 vierkante meter ter beschikking en zal hiervoor 250 euro per maand betalen. Ze mag ook de gemeenschappelijke vergaderzalen en keuken gebruiken. (PKM)