Vzw 4voeters In Nood vraagt meldpunt voor dierenverwaarlozing Aanleiding is overlijden van twee koeien eerder deze week Kristof Pieters

08 november 2018

17u43 12 Beveren De vzw 4voeters In Nood vraagt aan het gemeentebestuur om een meldpunt op te richten voor dierenverwaarlozing. Aanleiding is het overlijden van twee koeien op een weiland naast een kreek. Een derde dier is nog vermist. “De koeien stonden hier zonder eten of drinken en zijn daarom in de kreek gesukkeld”, zegt Christophe Van Mieghem.

De brandweer had dinsdagavond nog een grote reddingsoperatie op touw gezet voor één van de koeien. Het 700-kilo zware dier zat in een rietkraag op zo’n 20 meter van de oever vast in de modder. Een 15-tal brandweermannen kwamen ter plaatse en spaarden kosten noch moeite om het totaal uitgeputte dier te redden. Duikers moesten eerst een touw rond de poten van de koe bevestigen om ze tot aan de oever te trekken. De steile en dicht begroeide oevers bemoeilijkten de reddingsoperatie. Pas na meer dan twee uur werd de koe op het droge getrokken. Het dier was intussen totaal uitgeput en onderkoeld. Een dierenarts kwam ter plaatse om de koe de nodige zorgen toe te dienen. Het mocht echter niet baten, want donderdag overleed ze alsnog ten gevolge van de uitputtingsslag die ze had geleverd.

Heel wat mensen reageren verontwaardigd omdat het dier nog twee dagen lang aan haar lot was overgelaten. De vzw 4voeters In Nood trok woensdag reeds aan de alarmbel en schakelde ook de politie in. “Die heeft contact opgenomen met de eigenaar, maar voor de rest is niks ondernomen omdat er al een veearts was langs geweest”, zegt Christophe Van Mieghem. “Als men echter iets meer moeite had gedaan en het dier dezelfde avond nog in een stal had ondergebracht, was het mogelijk anders afgelopen. Er zijn veel mensen terecht verontwaardigd. Er zijn zelfs mensen naar hier gekomen met dekens, maar die heb ik zelf weggestuurd omdat dit onnatuurlijk is voor deze dieren en het enkel voor meer stress zorgt. We hebben wel voor drinken gezorgd, maar het heeft niet mogen baten. Eerder hadden we al een andere koe dood teruggevonden die in de kreek was terecht gekomen. De eigenaar heeft intussen alle dieren komen ophalen, maar er is nog ééntje vermist.”

Eigenaar tekort geschoten

Volgens Van Mieghem is de eigenaar vooral tekort geschoten door ze op een te kleine weide te plaatsen zonder bijkomend voeder of drinken. “Hierdoor zijn de koeien zelf naar eten en water gaan zoeken en in de kreek gesukkeld. Ik begrijp dat landbouwers het tegenwoordig moeilijk hebben, maar dat mag geen excuus zijn om dieren aan hun lot over te laten.”

De vzw doet nu een oproep naar het gemeentebestuur om werk te maken van een meldpunt voor dierenverwaarlozing. “Momenteel is er geen enkel aanspreekpunt en bij de politie is men onvoldoende op de hoogte over de hele reglementering rond dierenwelzijn.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is door de vzw intussen op de hoogte gebracht. “Normaal doet de politie dit ook, maar nu is dat jammer genoeg niet gebeurd”, reageert hij. “Ik ga het alleszins verder laten onderzoeken.”

4voeters In Nood is bereid om zelf voorlopig als meldpunt te fungeren. Gevallen van dierenverwaarlozing kunnen gemeld worden via 0485 20 20 68 of https:// www.4voetersinnood.com