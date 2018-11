Vuur- en lichtspektakel op sfeervolle Sint-Maartentocht Kristof Pieters

11 november 2018

Op de vooravond van het traditionele Sint-Maartenfeest vond voor de vierde keer de Sint-Maartentocht plaats in en rond het kasteel Hof Ter Saksen. De bezoekers werden vrijdagavond ondergedompeld in een feeërieke sfeer met een betoverend lichtspektakel, spectaculaire vuuracts, spannende vertellingen, muziek en andere randanimatie. Er werden ook twee gegidste wandelingen door het parkbos georganiseerd. Langs het hele parcours werden bomen met gekleurde spots magisch verlicht. Beide wandelingen werden zeer druk bijgewoond. Honderden mensen stapten de tocht mee. Op het grasplein voor de orangerie stonden eet- en drankstands opgesteld. Jaar na jaar groeit het evenement. De Sint-Maartenstocht kwam er in opvolging van het Halloweenspektakel in het parkdomein. De pompoenen werden echter gebannen en vervangen door erfgoed en tradities van eigen bodem.