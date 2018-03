VtbKultuur projecteert kortfilms KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

Op zondag 18 maart om 15 uur vindt voor de 32ste keer de Galaprojectie van VtbKultuur video Beveren plaats in de schouwburg van CC Ter Vesten in Beveren. De Galaprojectie is een jaarlijks evenement waarbij de leden van hun nieuwste videorealisaties voorstellen. Dit jaar worden 10 kortfilms voorgesteld. Het genre van de films varieert van reisfilm, documentair tot speelfilm. De toegang in voorverkoop bedraagt 5 euro, aan de kassa betaal je 6 euro.