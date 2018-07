Vrouw steekt 'klant' in de hand 31 juli 2018

In een woning in de Eximius van de Veldelaan in Beveren vond gisterenmiddag omstreeks 15 uur een incident plaats waarbij er een mes getrokken werd. Een man en een vrouw kregen om een nog ongekende reden een hoogoplopende ruzie. De vrouw zou daarbij met een mes hebben uitgehaald en verwondde de man aan de hand of arm. De politie en de hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. De vrouw werd ter plaatse gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Van het slachtoffer was geen spoor meer te bekennen. De politie deed nazicht rondom haar woning en in de buurt, maar kon de man nergens aantreffen. De vrouw staat bij de politie gekend omdat ze in haar woning 'bepaalde diensten' aanbiedt aan mannen. Dat is wellicht ook de reden dat de 'klant' het hazenpad verkoos boven verzorging door de ambulanciers. (PKM)