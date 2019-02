Vrouw krijgt duw en wordt beroofd van haar geld Kristof Pieters

25 februari 2019

Een vrouw is zaterdag het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal met geweld in de Kloosterstraat in Beveren. De vrouw liep met haar portefeuille in de hand toen een onbekende haar plots een duw gaf tegen haar schouder. Haar portefeuille viel hierdoor op de grond. De onbekende man en een tweede man hielpen het slachtoffer waarna de tweede echter plots de portefeuille meegraaide en er geld uithaalde. De politie onderzoekt de zaak.