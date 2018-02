Vrijwilligers ijspiste in de bloemetjes 06 februari 2018

Het gemeentebestuur heeft de meer dan dertig vrijwilligers van de Beverse ijspiste in de bloemetjes gezet. De schaatsbaan was ook dit jaar een groot succes. De vrijwilligers werden getrakteerd op een hapje en een drankje in kasteel Cortewalle. Drie ijsmeesters en dertig vrijwilligers zorgden voor het onderhoud van de piste en voor de goede organisatie op het terrein.





(PKM)