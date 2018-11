Vrijwilligers gezocht voor Special Olympics Kristof Pieters

15 november 2018

De Special Olympics komen naar Beveren van 30 mei tot 2 juni 2019. Tijdens dit sportieve evenement zullen meer dan drieduizend atleten met een mentale beperking het beste van zichzelf geven in negentien verschillende disciplines. Om zo’n evenement in goede banen te kunnen leiden, doen de organisatoren beroep op vrijwilligers. De taken variëren van begeleiden van delegaties tot helpen bij het uitdelen van lunchpakketten en meehelpen aan medailleceremonies. De organisatie heeft 1.800 vrijwilligers per dag nodig. Wie zijn steentje wil bijdragen, is welkom op een infomoment in Sportpark Beveren op 21 november om 19.30 uur.